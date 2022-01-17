15 січня він підписав контракт із командою із Вінниці. У листопаді керівництво Ниви відправило у відставку Володимира Циткіна, і виконуючим обов'язки головного тренера команди став Валентин Вишталюк.

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"Ігор Леонов – досвідчений тренер, який працював у структурі Шахтаря, а також у командах УПЛ. Для нашого клубу – це важливе підсилення. Сподіваємося, що під керівництвом нового наставника Нива зможе досягти вагомих результатів", – сказав спортивний директор ФК Нива Олексій Свіріда.

Що відомо про Ігора Леонова