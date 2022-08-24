Легендарний гравець Шахтаря пішов з футболу: він приніс Україні єдиний єврокубок

Жадсон вирішив зав'язати з футболом та зайнятись бізнесом. Саме він допоміг донеччанам здобути Кубок УЄФА у 2009 році.

Легендарний ексгравець Шахтаря Жадсон оголосив про завершення кар'єри. 38-річний бразилець повідомив про рішення повісити бутси на цвях в інтерв'ю ESPN.

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Порадившись із жінкою та дітьми, я вирішив завершити кар'єру. Я думаю, що це були неймовірні роки, досягнення, можливість познайомитися із важливими людьми. Я просто хочу подякувати Богу, моїй сім'ї та всім, хто брав участь у моїй кар'єрі. Я вийшов на пенсію і маю свій бізнес. Тому у мене інші інтереси,

– заявив Жадсон.

Чим запам'ятався Жадсон

Бразилець зробив собі ім'я на виступах за Шахтар. Він перейшов у донецький клуб у 2005 році та провів за нього 8 сезонів, забивши 64 голи у 274 іграх.

Серед його трофеїв – шість чемпіонств України, а також по три Кубки та Суперкубки країни. Але головною звитягою Жадсона залишиться перемога в Кубку УЄФА.

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У 2009 році бразилець забив переможний гол у фіналі з Вердером, замкнувши простріл з флангу від Даріо Срни. Окрім Шахтаря, Жадсон грав за Атлетіко Паранаенсе, Сан-Паулу, Корінтіанс, Аваї та Віторію.