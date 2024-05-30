"Відлетів до батареї": ексфутболіст збірної України розповів про влучання ракети у свій будинок

Після початку повномасштабного вторгнення російські військові систематично обстрілюють українські населені пункти. Одним з міст, яке постраждало найбільше, беззаперечно є героїчний Херсон.

Під час одного з чергових терористичних актів постраждав ексгравець збірної України Юрій Мартинов. Він перебував у власному помешканні, коли туди прилетіла ворожа ракета.

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Подробиці прильоту

Колишній футболіст розповів подробиці того інциденту, який стався 17 травня 2023 року. На щастя, руйнувань зазнав тільки будинок, а Юрій дивом залишився майже неушкодженим.

Під час прильоту я був у хаті. Минуло буквально 3 секунди, як підвівся з дивану. Хотів піти на кухню. Тільки повернув в коридор і… потрапив під ударну хвилю. Відлетів до батареї. Нам з дружиною відверто пощастило – майже весь свій бойовий заряд ракета випустила ще до того, як потрапила в будинок. Але все одно шкоди наробила багато. У сусіда машина стояла в гаражі, так у неї кермо вирвало,

– сказав Юрій Мартинов.

58-річний ексфутболіст зазначив, що удар все ж таки не пройшов безслідно для здоров'я, проте ці наслідки могли бути набагато гіршими.

"У мене була невеличка контузія від ударної хвилі – два-три дні після цього взагалі нічого робити не міг. Не було сил. Блював. Друзі прийшли допомогти розібрати завали, так я не міг навіть нахилитися. За кілька тижнів тільки зрозумів, що сталося", – розповів Мартинов.

Що відомо про Юрія Мартинова