Трагедія у суперника Динамо: 25-річного футболіста знайшли мертвим

8 березня 2021 , 20:43
Читать новость на русском

Джерело:

elpais.com

Колишній нападник Вільярреала Франко Акоста у понеділок, 8 березня, був знайдений мертвим. Футболістові було всього 25 років.

Трагічна загибель Франка Акости

Франко Акоста загинув в результаті нещасного випадку недалеко від свого рідного міста Монтевідео, Уругвай. Спортсмен пропав безвісти вдень при спробі переплисти струмок під час святкування свого 25-річчя.

Дивіться також Шахтар розпочав переговори з екстренером Ювентуса, – ЗМІ

Акоста спробував переплисти струмок разом зі своїм братом. Однак брат відмовився від затії і повернувся на берег, а Франко продовжив заплив. Не допливши метрів 15 до берега, він покликав на допомогу і зник під водою.

Вранці 8 березня, на третій день пошуків, тіло Акости знайшли недалеко від того місця, де він пропав. Глибина цієї ділянки становить від трьох до чотирьох метрів.

Що відомо про Акосту

  • Акоста був вихованцем уругвайського Фенікса. У 2015 році він перебрався в іспанський Вільярреал, проте провів за команду лише один матч.
  • Після цього він встиг пограти за Расинг, а потім повернувся на батьківщину, де пограв за Бостон Рівер, Пласа Колонія і Атлетіко Атенас.
До слова. Вільярреал є суперником київського Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.