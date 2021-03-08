Трагедія у суперника Динамо: 25-річного футболіста знайшли мертвим

Джерело:elpais.com
Колишній нападник Вільярреала Франко Акоста у понеділок, 8 березня, був знайдений мертвим. Футболістові було всього 25 років.
Франко Акоста загинув в результаті нещасного випадку недалеко від свого рідного міста Монтевідео, Уругвай. Спортсмен пропав безвісти вдень при спробі переплисти струмок під час святкування свого 25-річчя.
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Акоста спробував переплисти струмок разом зі своїм братом. Однак брат відмовився від затії і повернувся на берег, а Франко продовжив заплив. Не допливши метрів 15 до берега, він покликав на допомогу і зник під водою.
Вранці 8 березня, на третій день пошуків, тіло Акости знайшли недалеко від того місця, де він пропав. Глибина цієї ділянки становить від трьох до чотирьох метрів.