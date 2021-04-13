Ексфорвард Динамо відзначився яскравим дублем у Бельгії: відео

Антверпен 12 квітня зіграв на виїзді проти Мускрона у 33 турі чемпіонату Бельгії. За гостей дубль оформив Дьємерсі Мбокані.

Дубль Мбокані

35-річний нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані відкрив рахунок у зустрічі. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. Гравець Антверпена Ле Маршан ще на 41-й хвилині отримав вилучення. Усю другу 45-хвилинку гості повинні були грати у меншості.

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Вже у другому таймі колишній футболіст київського Динамо оформив дубль. Мбокані скористався невпевненою грою оборони Мускрона та забив м'яч вже у порожні ворота суперника. Нападник за 28 матчів наколотив 10 голів та віддав 4 результативні передачі за Антверпен.

Після цього ще три голи побували у воротах обох команд. У підсумку – 2:3 перемога Антверпена.

Клуб Мбокані повернув собі 2 місце у таблиці Ліги Жупіле. Зараз у їх доробку 57 очок. Підійнятись на першу сходинку буде нереально. Брюгге лідирує у сезоні з перевагою у 16 набраних очок. Їх суперника Мускроні з 31 пунктом йде на 17 позиції серед 18 команд.

Відео першого взяття воріт

Відео другого голу Мбокані