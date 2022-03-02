Ексчемпіони світу з боксу зі зброєю в руках захищають Україну
2 березня 2022 , 12:52Читать новость на русском
Відомі українські спортсмени продовжують приєднуватись до опору російській агресії. Зброю до рук довелося взяти і колишнім боксерам.
До територіальної оборони приєдналися уславлені боксери минулого, колишні чемпіони світу Сергій Дзінзірук та Андрій Котельник, повідомляє 24 канал.
До слова Замість лука – зброя: як українські спортсмени стали боронити Україну – відео
"Наша земля, наша Україно! Я уславлював свою строну не для того, щоб віддати її загарбникам. Із кумом на позиції. Слава Україні! Героям слава!" – сказав Котельник.
Андрій Котельник (ліворуч) / Фото instagram.com/kotelnyk_andriy
Спортсмени доєднуються до оборони України
- Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.
- Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.
- Олександр Усик також не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.
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