Ексчемпіони світу з боксу зі зброєю в руках захищають Україну

Відомі українські спортсмени продовжують приєднуватись до опору російській агресії. Зброю до рук довелося взяти і колишнім боксерам.

До територіальної оборони приєдналися уславлені боксери минулого, колишні чемпіони світу Сергій Дзінзірук та Андрій Котельник, повідомляє 24 канал.

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"Наша земля, наша Україно! Я уславлював свою строну не для того, щоб віддати її загарбникам. Із кумом на позиції. Слава Україні! Героям слава!" – сказав Котельник.



Андрій Котельник (ліворуч) / Фото instagram.com/kotelnyk_andriy

Спортсмени доєднуються до оборони України

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.

Олександр Усик також не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.

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