"Музика для вух Усика": ексчемпіон назвав недолік Ф'юрі перед боєм за абсолют

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу. Головною його подією стане битва за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Обидва боксери вже закінчили підготовку до епохальної битви у тренувальних таборах. Вони перебувають у неймовірній фізичній формі та випромінюють впевненість у своїх силах та майбутній перемозі.

Читайте також Ексклюзивно для чемпіона: організатори бою Усик – Ф'юрі презентували пам'ятний годинник

Стиль Ф'юрі є зручним для Усика

Своїми очікуваннями від поєдинку на "Kingdom Arena" поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью. Він вважає, що найкращий час проведення битви проти Олександра Усика вже минув для "Циганського короля" та пояснив свою позицію:

"Я думаю, що Тайсон Ф'юрі мав найкращі шанси перемогти, коли працював зі своїм дядьком Пітером Ф'юрі, тому що саме тоді він був неортодоксальним, великим, незручним бійцем, який використовував габарити на свою користь.

Тепер він той боєць, який любить тиснути на суперників і шукати нокауту під керівництвом блискучого Шугара-Гілла Стюарда. Тепер він інший боєць, він шукає можливість для нокауту, і це музика для вух Олександра Усика".

На думку британця, габарити все ж таки можуть зіграти свою роль у "бою століття", проте він, обираючи фаворита, назвав українського боксера, якого вважає якіснішим бійцем.

Тайсон Ф'юрі може бути занадто важким, але, на мій погляд, і з мого досвіду, Олександр Усик виграє за очками. Ми повинні розглядати це в контексті: якби Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі мали однакові габарити, то у цьому бою не було б чого обговорювати,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що Тоні Белью закінчив свою кар'єру після поразки саме від Олександра Усика. У 2018 році українець нокаутом переміг свого суперника, захистивши статус абсолюта у крузервейті, після чого піднявся у надважку вагову категорію.

. Бій Усик – Ф'юрі можна буде подивитися на медіасервісі Megogo, на сайтібуде доступна текстова трансляція та відеоогляд поєдинку.

Зазначимо, що в середині жовтня між боксерами має відбутися реванш, утім, його переможець уже не матиме звання абсолюта, адже на кону не стоятиме пояс IBF. Його 1 червня розіграють між собою Філіп Хргович і Даніель Дюбуа.