Забрала перемогу у Джими: Екхофф повторила рекорд легендарної Нойнер у спринті

Джерело:24 канал
У суботу, 6 березня, переможницею жіночого спринту 8 етапу Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто стала норвежка Тіріль Екхофф. Лідерці сезону вдалось повторити рекорд самої німкені Магдалени Нойнер.
Спринт у чеському Нове-Мєсто став для Тіріль Екхофф вже восьмим у цьому сезоні. Норвежка вже на першій стрільбі допустилась одного промаху, а от другий вогневий рубіж відстрілялась на всі 100% – 5 з 5.
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Навіть попри одну хибу біатлоністка з Норвегії змогла випередити Юлію Джима та вирвати в українки перемогу. На останньому колі спринту 30-річній спортсменці вдалось не лише скоротити відставання від бронзової чемпіонки світу, а й привезти їй ще 9 секунд на фініші.
Для Екхофф цей подіум у спринтерській гонці став вже шостим у цьому сезоні. Востаннє дівчина перемагала у цій дисципліні на чемпіонаті світу у Поклюці.
Завдяки звитязі Тіріль повторила рекорд легендарної німкені та "королеви" біатлону Магдалени Нойнер. Норвежка стала першою біатлоністкою за останні 9 років, яка має переможну серію у спринтерських гонках.
Востаннє такий результат показувала якраз "німецька ракета", яка після завершення сезону-2011/2012 несподівано для усіх завершила кар'єру. Німкеня показувати такий показник в своєму останньому сезоні та перемагала із січня по березень.Екхофф з 3-го етапу Кубка світу у Хохфільцені не опускалась у спринтерських гонках нижче 2 місця. У її активі 5 перемог поспіль у спринтах.