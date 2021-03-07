Забрала перемогу у Джими: Екхофф повторила рекорд легендарної Нойнер у спринті

У суботу, 6 березня, переможницею жіночого спринту 8 етапу Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто стала норвежка Тіріль Екхофф. Лідерці сезону вдалось повторити рекорд самої німкені Магдалени Нойнер.

Перемога Екхофф у спринті

Спринт у чеському Нове-Мєсто став для Тіріль Екхофф вже восьмим у цьому сезоні. Норвежка вже на першій стрільбі допустилась одного промаху, а от другий вогневий рубіж відстрілялась на всі 100% – 5 з 5.

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Навіть попри одну хибу біатлоністка з Норвегії змогла випередити Юлію Джима та вирвати в українки перемогу. На останньому колі спринту 30-річній спортсменці вдалось не лише скоротити відставання від бронзової чемпіонки світу, а й привезти їй ще 9 секунд на фініші.

Для Екхофф цей подіум у спринтерській гонці став вже шостим у цьому сезоні. Востаннє дівчина перемагала у цій дисципліні на чемпіонаті світу у Поклюці.

Рекорд Нойнер

Завдяки звитязі Тіріль повторила рекорд легендарної німкені та "королеви" біатлону Магдалени Нойнер. Норвежка стала першою біатлоністкою за останні 9 років, яка має переможну серію у спринтерських гонках.

Востаннє такий результат показувала якраз "німецька ракета", яка після завершення сезону-2011/2012 несподівано для усіх завершила кар'єру. Німкеня показувати такий показник в своєму останньому сезоні та перемагала із січня по березень.

Цей сезону-2020/2021 є одним із найкращих у кар'єрі лідерки збірної Норвегії. Вона із 863 очками очолює загальний залік Кубка світу з біатлону. Її партнерка по команді Марте Олсбю-Ройселанд йде другою та поступається землячці 68 пунктами (795).

Вже 7 березня норвежка спробує оформити "золотий дубль" на етапі у Нове-Мєсто у гонці переслідування. Початок персьюту о 13:00.

Екхофф з 3-го етапу Кубка світу у Хохфільцені не опускалась у спринтерських гонках нижче 2 місця. У її активі 5 перемог поспіль у спринтах.