Ломаченко зациклився на Хейні: менеджер боксера повідомив найближчі плани Василя
Команда Василя Ломаченка не змирилася з результатом поєдинку проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. Лома все ще сподівається забрати всі пояси в американця.
Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, розповів про найближчі плани українського боксера. Наразі колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах очікує рішення Девіна Хейні.
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Усі думки про реванш
За словами Клімаса, Ломаченко розраховує отримати реванш проти Хейні. От тільки невідомо, скільки часу доведеться чекати поєдинку.
"Після бою з Хейні Василь вирушив додому в Україну. Чи хочемо ми отримати реванш? Так, звичайно, хочемо. Чи отримаємо ми його? Швидше за все, ні, бо Хейні вже знає, з ким він бився. Чи переміг Василь у цьому бою? Так, переміг. Він стовідсотково виграв цей поєдинок, але, на жаль, судді – не можу сказати, корумповані чи ні – побачили не те, що ми. Так що всі знають, хто переміг у цьому бою. Всі знають, що Лома виграв цей поєдинок. Чи дасть Хейні йому реванш? Я в це не вірю, я прочитав у новинах, що зараз намагаються влаштувати бій Теофімо Лопеса з Хейні в першій напівсередній вазі.
Зараз ми шукаємо можливості для влаштування реваншу. Як сказав Лома, у нього залишилися незакінчені справи у легкій вазі", – сказав Клімас.
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко мріяв стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Свій останній поєдинок проти Девіна Хейні він програв одноголосним рішенням суддів, які віддали перевагу американцю.
- Команда Ломаченка не погодилася з результатом поєдинку та буде оскаржувати рішення суддів, яке було на користь американського бійця.
- Ба більше, Лома відхилив пропозицію про бій від зіркового боксера Шакура Стівенсона. Василь заявив, що його чекають незавершені справи з Хейні.