"Брудний" конфуз: футболіст Реала під час святкування вступив у кінні фекалії – іронічне відео

Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії сезону 2023/24. Барселона програла Жироні з рахунком 4:2, що дозволило "вершковим" офіційно стати переможцями Ла Ліги.

Нещодавно у Мадриді відбувся чемпіонський парад. Футболісти та тренери "вершкових" на автобусі проїхали по місту та демонстрували вболівальникам здобутий трофей.

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Неприємна ситуація для футболіста Реала

Коли гравці "вершкових" зійшли зі сцени, Едуардо Камавінга йшов до вболівальників, щоб їх підбадьорити. Милий жест з боку футболіста закінчився конфузом – він наступив на фекалії, які лишили за собою поліцейські коні.

Колеги по команді одразу почали сміятися до нестями.

Конфуз з фекаліями Едуардо Камавінги: дивіться відео

Реал Мадрид ставав чемпіоном Іспанії рекордну кількість разів – 36. Водночас Барселона здобувала перемогу у Ла Лізі лише 27 разів.

Нагадаємо, що за результатами матчів з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів, Реал вийшов у фінал турніру. 1 червня о 22:00 за київським часом "вершкові" зустрінуться з Боруссією Дортмунд на "Вемблі".