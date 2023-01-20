В компанію до Маліновського: ще один гравець збірної України може опинитись у чемпіонаті Франції

Аутсайдер Ліги 1 виявляє інтерес до лівого захисника Едуарда Соболя. Футболіст останнім часом втратив ігровий час у Брюгге і має намір змінити ситуацію.

На початку січна Марсель підписав гравця збірної України Руслана Маліновського. Хавбек перейшов з Аталанти на правах оренди із правом обов'язкового викупу влітку за 10 мільйонів євро.

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Наразу Руслан є єдиним українцем у французькій Лізі 1, але вже скоро ця топ-ліга може поповнитись ще одним футболістом "синьо-жовтих". Запросити гравця з України вирішив Страсбург.

Клуб цікавиться лівим захисником Брюгге Едуардом Соболем. Футболіст цього сезону випав з основи команди, а в останніх шести офіційних матчах навіть не виходив на поле.

Як виявилось, французи вже давно слідкують за 27-річни гравцем з метою посилити лівий фланг як оборони, так і нападу. Контракт Соболя із Брюгге чинний до 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 3 мільйони євро.

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Історія Соболя в Брюгге

Едуард доєднався до бельгійського клубу у 2019 році, пішовши в оренду з Шахтаря. Вже за два сезони "чорно-сині" викупили українця за 3,5 мільйона євро.

За весь цей час Соболь провів 124 матчі за Брюгге, відзначившись чотирма голами та 12-ма асистами. Разом з клубом він тричі поспіль ставав чемпіоном Бельгії. За збірну України Едуард дебютував ще у 2017 році і провів за неї 27 поєдинків.

. Страсбург завершив минулий чемпіонат Франції на шостому місці, але зараз бореться за виживання. Після 19-ти турів команда з Альзаса займає 16 місце, випереджаючи зону вильоту лише завдяки кращій різниці м'ячів.