Фіаско на Мундіалі підштовхнуло: зірка Реалу завершив кар'єру у збірній Бельгії
Капітан збірної Бельгії Еден Азар вирішив сконцентруватись на клубній кар'єрі і завершити виступи за національну команду. Невдалий виступ на чемпіонаті світу підштовхнув футболіста прийняти таке рішення.
"Золоте покоління" збірної Бельгії сподівалося вдало виступити на чемпіонаті світу в Катарі. Проте поразка від Марокко (0:2) та нічия з Хорватією (0:0) залишила "червоних дияволів" за бортом турніру.
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Невдалі виступи збірної Бельгії в Катарі підштовхнули її капітана Едена Азара до завершення кар'єри у національній команді. Про своє рішення зірка Реалу повідомив у соціальній мережі Instagram.
Сьогодні перевертається сторінка… Дякую за вашу любов. Дякую за вашу безпрецедентну підтримку. Дякую за все це щастя, яке ми поділили з 2008 року. Я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру. Наступники готові. Я буду за вами сумувати…,
– написав Азар.
Статистика Азара у збірній Бельгії
- Еден Азар провів у кольорах "червоних дияволів" 126 матчів, забив 33 голи та віддав 36 результативних передач.
- Дебютний матч за збірну Бельгії Азар провів у віці 17 років.
- У складі збірної Бельгії вінгер ставав бронзовим призером чемпіонату світу 2018.
- На Мундіалі 2022 Азар зіграв у трьох поєдинках, але результативними діями не відзначився.