Не витримав конкуренції: клуб Ракіцького вказав на двері скандальному росіянину

7 листопада 2022 , 09:51
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Джерело:

сайт Турецької футбольної федерації

Турецький клуб Адана Демірспор вирішив припинити дію контракту з російським форвардом Артемом Дзюбою. Нападник не зміг завоювати місце в основному складі команди.

Клуб Ярослава Ракіцького Адана Демірспор розірвав контракт з колишнім форвардом збірної Росії Артемом Дзюбою. Інформація про припинення співпраці з’явилася на сайті Турецької футбольної федерації.

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34-річний футболіст лише влітку цього року перейшов із Зеніта до Адана Демірспор. За цей час він зіграв лише 5 матчів, в яких забив 1 гол. Очевидно, що досвідчений форвард не зміг витримати конкуренції в команді.

Після 12 зіграних турів Адана Демірспор займає четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Нагадаємо, що у складі команди виступають ексгравець Шахтаря Ярослав Ракіцький та ексдинамівець Юнес Беланда.

Раніше повідомлялося, що Артем Дзюба відмовився грати за збірну Росії через "ситуацію" в Україні.

До речі. Востаннє 34-річний Дзюба виходив на поле у складі збірної Росії влітку 2021 року на чемпіонаті Європи. Тоді тренером національної команди був Станіслав Черчесов.

Зазначимо, що більшість російських футболістів ніяк не відреагували на вбивчу війну Росії проти України.

Автор: Сергій Шаховець