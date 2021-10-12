Дзідзьо виконає гімн України на "Арені Львів" перед матчем з боснійцями

Збірна України з футболу 12 жовтня прийме у Львові команду Боснії та Герцеговини. Перед стартовим свистком пролунають гімни обох країн. Національний гімн України виконає Михайло Хома, який відомий як Дзідзьо.

Дзідзьо вдруге виконає гімн перед матчем збірної України. Цього разу Михайло Хома заспіває гімн перед матчем кваліфікації ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина.

Це важливо Боснія та Герцеговина втратила гравця за декілька годин перед матчем з Україною

Раніше Михайло Хома співав гімн України перед матчем з Литвою у відборі на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок відбувся у жовтні 2019 року і завершився перемогою України.

У серпні 2020 року Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.

Україна – Боснія і Герцеговина: головне