Обійшовся дорожче за Роналду: зірка збірної Англії стане гравцем Реала

Дортмундська Боруссія оголосила про відхід Джуда Беллінгема. 19-річний вундеркінд продовжить свою кар'єру в одній команді із Андрієм Луніним.

Hey, Jude

Літнє трансферне вікно цього року обіцяє бути спекотним. Раніше стало відомо, що нові команди собі шукатимуть Ліонель Мессі, Карім Бензема та Серхіо Рамос.

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Тим часом, Реал вже підшукав першого зіркового новачка. Офіційний сайт Боруссії Дортмунд оголосив, що півзахисник Джуд Беллінгем найближчим часом стане гравцем мадридської команди.

Деталі трансферу Беллінгема

За даними різних ЗМІ, 19-річний англієць обійдеться "бланкос" у 103 мільйони євро. Для Реала це другий трансферний рекорд в історії. Більше мадридці платили лише за Едена Азара.

У 2019 році іспанці виклали 115 мільйонів євро за вінгера Челсі. Втім бельгієць не вразив на "Сантьяго Бернабеу" та цього літа залишить команду.

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Нагадаємо, що у сезоні 2022-2023 Реал став віцечемпіоном Ла ліги, а також переможцем Кубка Іспанії. Також підопічні Карло Анчелотті дістались півфіналу Ліги чемпіонів, де вилетіли від Манчестер Сіті.

Хто такий Джуд Беллінгем

англієць є вихованцем Бірмінгема, за який пограв один сезон у Чемпіоншипі (4 голи та 2 асисти)

у 2020-му Боруссію викупила таланта Бірмінгема за 25 мільйонів євро

разом із дортмундцями Джуд виграв Кубок Німеччини-2021, а також двічі ставав віцечемпіоном Бундесліги

у 132 матчах за "джмелів" Беллінгем записав на свій рахунок 24 голи та стільки ж результативних передач

у 2020 році хавбек дебютував за збірну Англії і до нині награв за неї 24 матчі (по одному голу та асисту)

разом із командою Саутгейта Беллінгем став віцечемпіоном Євро-2020 та чвертьфіналістом ЧС-2022

. Беллінгем став другим найдорожчим англійським футболістом. Більше у 2021-му платив лише Манчестер Сіті за Джека Гріліша (117 мільйонів євро).