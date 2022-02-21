Джошуа витре підлогу Усиком у наступному реванші, – зухвала заява Дерека Чісори

Британський боксер Дерек Чісора переконаний, що його співвітчизник Ентоні Джошуа виграє в реванші в українця Олександра Усика.

У Чісори спитали щодо можливості бою між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом. Але він висловив скептичне ставлення до нього через те, що обоє боксерів не зможуть зібрати стадіон "Вемблі".

"Це не той бій, який розбурхує. Буде багато балаканини, але... Ось Тайсон та Джошуа продадуть "Вемблі", – переконаний Чісора.

Водночас З Джошуа буде покінчено, – Ф'юрі розповів, як Усик виграє реванш

Після цього йому нагадали, що спочатку Джошуа повинен провести бій проти Усика, який і виграв в нього три чемпіонські пояси – за версіями IBF, WBO та WBA.

Я поставлю будь-які гроші на те, що Джошуа витре підлогу Усиком у наступному реванші,

– заявив Чісора.

Чісора проти Усика

Варто відзначити, що Чісора був одним із суперників Усика, коли українець перейшов у важку вагу в боксі. Їх бій відбувся 31 жовтня 2020 року. Попри перевагу за габаритами британця, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.