"Джошуа – не на рівні Усика": невтішний прогноз для Ей Джея від легендарного промоутера

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа сподівається повернутися на боксерський Олімп. Дві поспіль поразки від Олександра Усика болюче вдарили по іміджу зірки світового боксу.

23 грудня в Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу. Одним з головних поєдинків шоу буде зустріч на рингу британця Ентоні Джошуа та шведа Отто Валліна.

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Арум: Усик повністю викрив Джошуа

Своїм прогнозом на поєдинок поділився легендарний промоутер Боб Арум. На думку 92-річного менеджера, Ей Джей без шансів поступиться Валліну. Наразі британець не дотягує до топ-рівня надважкого дивізіону.

"У його виступах не було стабільності останнім часом і він не продемонстрував здатності дати відсіч своєму супернику. Саме тому Усик зміг перемогти його двічі, хоча він набагато менший.

Джошуа не знаходиться на рівні Ф'юрі, Вайлдера або Усика. Усик повністю його викрив", – зауважив Арум.

Усик проти Джошуа