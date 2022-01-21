Джошуа шукає себе перед реваншем із Усиком: проблема ховається у ньому самому

Ентоні Джошуа шукає варіанти підготовки, яка зможе йому допомогти взяти реванш в Олександра Усика. Британець шукає нового тренера, хоча багато людей у боксерській спільноті вказують, що проблеми ховаються у самому Джошуа.

Проблема Джошуа криється у ньому самому

Свій прогноз на другий поєдинок Ентоні Джошуа та Олександра Усика залишив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець вважає, що у реванші на британця чекає друга поразка поспіль.

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На думку Бредлі, Ентоні не потрібно шукати проблем у комусь, потрібно просто покопатись у собі та своїй голові. Проблема Джошуа ховається у його менталітеті.

В особі Джошуа ми маємо хлопця, який намагається знайти себе. Я не знаю, що шукає. Йому просто треба подивитися на себе. Він придивляється до різних тренерів, різних технік. Ви можете побачити, як Джошуа ходить від зали до зали, намагаючись знайти фрагмент, якого, як здається Ентоні, йому не вистачає. Це те, це те – ні, мужику, це ти і твій менталітет,

– заявив американський боксер.

Британець влип у ту ж ситуацію, яка часто спіткає боксерів, які швидко досягають результату. Вони перестають бути голодними до перемог та досягнень.

Бредлі: Джошуа немає боксерського голоду

За слова Бредлі, у Джошуа немає цього боксерського голоду. Британець просто насолоджується своєю роботою.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа

Ентоні Джошуа не зумів уникнути поразки у бою з Олександром Усиком. Одразу після поєдинку британець почав говорити за реванш та активував опцію контракту.

Другий бій між боксерами може відбутись на весні 2022-го року. Сторони ведуть перемовини.

Реванш може знову відбутись у Великій Британії.

Олександр Красюк, промоутер українця, заявив, що бій проти Джошуа – перший пріоритет для Усика.

Сам Ентоні розкидається гучними заявами про перемогу у реванші.

"У бійця завжди має бути невелике побоювання, що часом успіх може тебе підбити, і водночас ти можеш страшенно багато втратити через його наявність", – додав ексчемпіон світу.