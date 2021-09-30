Джошуа ще до рішення суддів про перемогу Усика попросив реванш: відео

Ентоні Джошуа, схоже, знав про перемогу Олександра Усика ще до офіційного оголошення суддівських записок. Британський боксер після фінального гонгу попросив в українця реванш.

Що Джошуа сказав Усику

Після 12-раундового поєдинку Усик підійшов у кут Джошуа, щоб подякувати британцю за поєдинок. Захеканий Джошуа першим ділом попросив в Усика реванш, хоча ще офіційно не знав про поразку.

Варте уваги Джошуа радять відмовитися від реваншу заради бою Усика з Ф'юрі або Уайлдером

Ми будемо битися ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити,

– сказав Джошуа українському боксеру.

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