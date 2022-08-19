Побачимо під час бою, – Джошуа не впевнений, чи підходить до реваншу з Усиком у хорошій формі

Вже 20 серпня у Джидді відбудеться реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Британський боксер розповів про свої кондиції напередодні бою.

Джошуа: Не можу сказати, у якому я зараз фізичному стані

19 серпня Джошуа та Усик провели процедуру зважування та останню дуель поглядів. Ентоні не став відкривати усі карти щодо своєї фізичної форми перед реваншем.

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Британський боксер не знає, чи він підходить до другої зустрічі з українцем у гарних кондиціях. Джошуа впевнений, що все покаже лише бій.

Не можу сказати, у якому я зараз фізичному стані. Багато разів багато боксерів було, що вони тренуються і проводять спаринги, а в бою відразу фізично просідають. Є унікальні боксери на кшталт Кроуфорда або Спенса, які можуть з 1-го по 12-й раунд працювати в одному ритмі. Я не готовий сказати, наскільки маю хороший стан. Побачимо під час бою, лише поєдинок все покаже,

– відповів Джошуа.

Відзначимо, що до реваншу Усик підходить легшим за Джошуа. Ваги показали цифри 100,1 кілограма в Олександра. Натомість Ентоні важить 110,9.

На зважування Усик прийшов у національному вбранні – вишиванка та шаровари. Після чого боксери довго не могли відвести погляд одне від одного, але першим "здався" Джошуа.

До реваншу британець готувався під керівництвом нового тренера Роберта Гарсії.