"Вірю, що зможу його нокаутувати": Джошуа збирається достроково перемогти Нганну

Не так давно Ентоні Джошуа вважався головною зіркою хевівейту і основним претендентом на абсолютне чемпіонство, проте дві поразки від Олександра Усика сильно похитнули його позиції в рейтингах. У разі перемоги британця над Френсісом Нганну, повернення титулів стане цілком реальним.

8 березня в саудівському Ер-Ріяді колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. За словами британця, він налаштований нокаутувати суперника.

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Джошуа збирається нокаутувати Нганну

Очікується, що переможець бою між Джошуа та Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Я вірю, що зможу його нокаутувати. Так, я хотів би нокаутувати Френсіса і зробити заяву,

– сказав Джошуа.

Зазначимо, що Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.

Єдиний боксерський поєдинок колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.