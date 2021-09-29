Джошуа радять відмовитися від реваншу заради бою Усика з Ф'юрі або Уайлдером
Джерело:BoxingScene
Ентоні Джошуа після поразки Олександру Усику вирішив відразу активувати опцію про реванш з українським боксером. Відомий промоутер Боб Арум вважає, що Джошуа зробив помилку.
Арум: Реванш для Джошуа буде неправильним ходом
Арум вже зараз стверджує, що Усик поб'є Джошуа у реванші. Промоутер вважає, що британцю слід провести декілька проміжних боїв перед реваншем з Усиком.
Варте уваги Джошуа, Ф’юрі чи Уайлдер: хто має стати наступним суперником Усика
Також Боб Арум запропонував схему, відповідно до якої Усик міг би провести бій з переможцем поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер. А вже потім Джошуа зустрівся б з абсолютним чемпіоном світу.
Якби його оточення було більш розумним, то вони розробили б угоду, що якщо Тайсон Ф'юрі доб'ється успіху з Уайлдером, то Усику можна буде битися з Ф'юрі і щоб кожен з них за контрактом домовився у своєму наступному бою, в разі перемоги, битися з Джошуа,
– сказав Арум.
Глава Top Rank зазначив, що через "егоїстичних" промоутерів та боксерів, які приймають рішення на емоціях, його схема не може бути втілена у життя.
Арум розкритикував Едді Хірна, промоутера Джошуа. Промоутер заявив, що Хірн має законне право добиватися реваншу з Усиком. Але, за словами Арума, друга поразка завадить Джошуа зустрітися з абсолютним чемпіоном світу.
Усик бореться з Ф'юрі або Уайлдером, а Джошуа б'ється з переможцем. Це може сподобатись людям. Тепер же всі погляди будуть прикуті до Уайлдер – Ф'юрі, переможець цього бою буде визнаний чемпіоном світу у важкій вазі – особливо, якщо Джошуа піде відразу на матч-реванш з Усиком, що, я думаю, для нього буде неправильним ходом,
– резюмував Арум.
Усик переміг Джошуа
- Усик 25 вересня переміг Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.
- Джошуа активував опцію про реванш з Усиком. Олександр хоче, щоб бій відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте в команді британця налаштовані провести бій в іншому місці.
- Ймовірно, реванш відбудеться у лютому – березні 2022 року.