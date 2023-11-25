"Це не кінцевий пункт призначення": Джошуа розповів про несподівані плані

Незважаючи на дві поразки від українця Олександра Усика, Ентоні Джошуа продовжує вірити, що ще зможе стати чемпіоном світу. Тож бій з Отто Валліним не повинен стати останнім для британця.

23 грудня цього року колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти шведського боксера надважкої ваги Отто Валліна. 34-річний британець розглядає цей бій як проміжний перед більш важливими поєдинками.

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Джошуа: Я сповнений рішучості

"Є мапа з контрольними точками. Це не мій кінцевий пункт призначення. Це лише перша зупинка. 23 грудня я залишу світові повідомлення. Я на шляху до 2024 року, до чогось більшого та кращого. Я повністю зосереджений на досягненні мети.

Я сповнений рішучості, щоб перемогти, і сповнений рішучості, щоб повернутися на свій пік, якщо ви це так називаєте", – сказав Джошуа.

Джошуа провів 29 поєдинків, з яких 26 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши вищезгадані пояси.

Отто Валлін єдиної поразки зазнав у бою з досі непереможеним "Циганським королем" Тайсоном Ф'юрі. Як і Джошуа, швед має в активі 26 перемог на профі-рингу.