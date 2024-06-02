"Ніщо не може тривати вічно": Джошуа – про поразку Вайлдера в поєдинку з китайцем

Американець Деонтей Вайлдер сенсаційно переміг китайця Чжана Чжилея. Британець Ентоні Джошуа прокоментував поєдинок потових представників хевівейту.

Колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про поразку ексволодаря титулу WBC Деонтея Вайлдера від китайця Чжана Чжилея. Вайлдер був брутально нокаутований у 5-му раунді.

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Джошуа про бій Вайлдер – Чжилей

За словами Ентоні Джошуа, "Бронзовий бомбардувальник" цілком може завершити кар’єру після цієї поразки, адже вона його сильно віддалила від чемпіонських поєдинків.

"Це повністю залежить від нього, я не можу сказати. Якщо ти хочеш битися, то бийся далі, якщо не хочеш, то не роби цього. Роби те, що підказує тобі серце.

Деонтей протистояв хорошому бійцю, Чжилей – олімпієць, люди про це забувають. Вайлдер може спробувати ще раз, якщо ні, то у нього є сім’я та інше життя поза боксом. Я завжди казав, що нічого не може тривати вічно", – сказав Джошуа.

Для Чжана Чжилея цей поєдинок став 30-м на професіональному рингу. 27-му перемогу та 22-й бій завершив достроково.

Що стосується Вайлдера, то він зазнав четвертої поразки в останніх п'яти поєдинках. У пасиві американця програні два бої з Тайсоном Ф'юрі, а також поразка від новозеландця Джозефа Паркера.