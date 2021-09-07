Джошуа показав свою феноменальну форму перед мегафайтом з Усиком: фото
7 вересня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:твітер Ентоні Джошуа
Володар поясів WBO, WBA, IBF та IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) напередодні бою проти Олександра Усика (18-0, 13 KO) опублікував фотографії з тренування.
На них габаритний британець завдає важкі удари по груші. Схоже, що Джошуа підходить до бою з Усиком у потужній формі.
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Ентоні Джошуа перед бою з Олександром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Усик та Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Якщо Джошуа програє бій, то боксери проведуть реванш. У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом.
- Для Усика це тільки третій бій у важкій вазі. Українець ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року.