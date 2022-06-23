Джошуа підтримав український народ у війні проти Росії

Майбутній суперник Олександра Усика разом із адекватним цивілізованим світом підтримав Україну. Ентоні Джошуа закликав українців не здаватись у боротьбі з ворогом.

Джошуа: Тримайте голову вище

Вже 20 серпня Ентоні Джошуа буде суперником Олександра Усика. Британський боксер буде опонентом українця на ринзі, але поза його межами Ентоні справжній друг України.

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Джошуа віддав шану дійсним та колишнім боксерам нашої країни, які залишаються разом із українським народом. Майбутній суперник Усика підтримав усю українську націю. Ентоні закликав українців не опускати руки у війні проти Росії.

Британський боксер запевнив, що увесь цивілізований світ на боці України.

Моя повага Усику, братам Кличкам, усім в Україні. Я знаю, що зараз там складно, але складні часи минають. Тримайте голову вище. Свій стежить за Україною, світ вас підтримує. Ми завжди з тими, хто проходить через непрості часи, а особливо зараз із українським народом,

– сказав Джошуа.

Головне про реванш Усик – Джошуа

Боксери могли вийти на ринг у липні 2022 року, але через затягування підписання угоди про реванш, двобій перенесли на серпень того ж року.

Другу зустріч між Джошуа та Усиком прийме Джедда, Саудівська Аравія. Цього разу не на очах рідних уболівальників британського боксера.

Ентоні спробує взяти реванш в українського суперника за поразку у першому поєдинку.

Новий тренер британця Роберт Гарсія похвалив українця, але впевнений у перемозі свого підопічного. Джошуа ж назвав себе королем камбеків.

Усик та Джошуа вже провели першу пресконференцію та дуель поглядів.

Цікаво! Букмекерська компанія Favbet вже зробила свій прогноз на це спекотне протистояння. Тут впевнені у другій перемозі Олександра Усика – 1,50. На те, що Ентоні Джошуа зможе взяти реванш в українця, можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,80. Нічия у такому поєдинку оцінена аж у 21.

Дострокова перемога українця – 3,50, а Джошуа – 3,80. Звитягу за суддівськими записками теж віддають Усику.