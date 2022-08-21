Джошуа в першому поєдинку і в цьому – 2 різних боксери, – Сосновський про бій-реванш

Не всі боксерські бої завершуються нокаутом, вчорашній бій-реваш між Усиком та Джошуа не виняток. На відміну від попереднього бою, Ентоні Джошуа почував себе впевненіше на ринзі, проте не зміг перемогти Олександра Усика.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів колишній тренер збірної України із боксу Дмитро Сосновський. Він також зазначив, що Усик – не є чітким нокаутером, але він є високотехнічним боксером та професіоналом, який знає, що робить.

Важливо Усик переміг Джошуа в бою-реванші

Так, між боксерами не був колосальний розрив по статистиці чи у балах від суддів. Але Усик переміг у цьому поєдинку, тож був кращим,

– зазначив Дмитро Сосновський.

За словами колишнього тренера збірної з боксу, у першому бою, Джошуа справді міг недооцінити чи переоцінити суперника, але він програвав у всіх фазах поєдинку. Зараз він був більш сконцентрований, захисні дії проводив краще.

Дмитро Сосновський колишній тренер збірної України з боксу, найкращий світовий тренер 2011 року Зміна тренера та велика робота Джошуа допомогли йому почувати себе впевненіше. Джошуа у першому поєдинку та в другому – це два різні боксери.

На думку Дмитра Сосновського, Джошуа дуже серйозно підготувався до реваншу, захисні дії були і руками, і тулубом – помітна дуже вагома робота тренера.

Усик-Джошуа провели бій-реванш 20 серпня

Вчора, 20 серпня 2022 року, пройшов бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Українець переміг у поєдинку за рішенням суддів, нокауту не було. Бій тривав усі 12 раундів та більшість часу сили боксерів були паритетними.

Все ж, Олександр Усик виявився сильнішим та виконав більшу кількість технічних дій та переміг. На відміну від першого бою, Джошуа серйозно підготувався та вже не вважав себе достроково переможцем.

Перемогу у бою, Олександр Усик присвятив ЗСУ та усім тим, хто захищає Україну та фронтах російсько-української війни. Джошуа емоційно відреагував на програш, проте висловив слова підтримки Україні, оскільки боксер всіляко підтримує Україну.

Детальний огляд бою Усик-Джошуа від колишнього тренера українського боксера: дивіться відео