Репер Дрейк програв крупну суму грошей через ставку на бій між Джошуа та Нганну

Канадський виконавець засильно повірив у Френсіса Нганну в бою проти ексчемпіона за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Ентон Джошуа. У підсумку Дрейк втратив більш ніж півмільйона доларів.

У п'ятницю, 8 березня, в Саудівській Аравії відбувся топовий вечір боксу. У головному поєдинку події зустрілись британець Ентоні Джошуа та камерунець Френсіс Нганну.

До теми Усик стоїть на заваді: Ф'юрі прокоментував можливість проведення бою проти Джошуа

Дрейк програв більш ніж півмільйона доларів

Другий лише минулого року перейшов з MMA в бокс, але встиг дати гідний бій Тайсону Ф'юрі. Ба більше, Нганну навіть відправив "Циганського короля" у нокдаун.

Через це чимало любителів боксу повірили у Френсіса напередодні битви із Джошуа. Одним із таких став відомий реп-виконавець Дрейк, який полюбляє хайпувати на спорті.

Канадець розповів у соцмережах, що зробив велику ставку на перемогу Нганну. Як виявилось, Дрейк не пошкодував аж 615 тисяч доларів на ставку! В разі перемоги репер заробив би майже 2 мільйони.

Читайте також "На **й Тайсона Ф’юрі": Джошуа різко відповів на образи "Циганського короля"

Втім, як виявилось, ці гроші Дрейка просто пропали. Ексчемпіон UFC підвів артиста і вже у другому раунді був відправлений у нокаут. Відзначимо, що тепер Ентоні Джошуа пророкують бій проти нового абсолютного чемпіона світу.

Це звання у надважкій вазі буде розіграно в поєдинках між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Перша із зустрічей відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, у контракті також прописаний обов'язковий реванш.