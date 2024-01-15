Бій Джошуа - Нганну офіційно оголошено: коли і де відбудеться битва

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти зірки ММА Френсіса Нганну. Видовищний бій відбудеться в рамках боксерського сезону в Ер-Ріяді.

У понеділок, 15 січня, відбулася пресконференція за участю Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну. На цій зустрічі було офіційно оголошено про поєдинок суперзірок боксу та ММА.

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Коли і де відбудеться мегафайт

Бій колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну відбудеться 8 березня 2024 року. Боксерське шоу за участю топ-зірок прийматиме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну став відкриттям минулого року, коли ледь не переміг Тайсона Ф'юрі. Пихатий британець навіть опинився в нокдауні, що для багатьох стало сюрпризом. Всі очікували легкої перемоги "Циганського короля". Переконливий бій у виконанні Френсіса Нганну одразу висунув його у число претендентів на чемпіонські пояси дивізіону.

Ентоні Джошуа наприкінці грудня минулого року переконливо переміг Отто Валліна. Наступним суперником Ей Джея повинен був стати один з найпотужніших нокаутерів світу Деонтей Вайлдер. Однак "Бронзовий бомбардувальник" несподівано зазнав поразки від Джозефа Паркера. Тож бій Вайлдера проти Джошуа втратив будь-який зміст.

Переможець бою Джошуа – Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.