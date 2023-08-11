Українець постарався: Джошуа назвав найболючішу поразку, яка могла стати фатальною для кар'єри

Ентоні Джошуа 12 серпня таки повернеться у ринг. Британському боксеру змінили суперника через провалений допінг, але за 4 дні до поєдинку призначили нового опонента.

Двічі повалений Олександром Усиком боксер поб'ється з Робертом Хеленіусом. Це буде перш зустріч цих боксерів на одному рингу, яка відбудеться 12 серпня на "О2 Arena" у Лондоні. Першочергово Джошуа повинен був побитись проти Ділліана Вайта, але той провалив допінг-тест.

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Джошуа: Нам віддають належне лише після перемог

Напередодні цього поєдинку Ентоні Джошуа пригадав свої поєдинки, які закінчувались поразками. Британець зізнався, як із них стала для нього найболючішою.

Найболючіша поразка була у другому поєдинку проти Усика. Надзвичайно болісне. Чи поважаю я Усика? Це просто болюча поразка,

– заявив Джошуа.

Ентоні розповів, що провів слабкий бій, а в його голові навіть не було думок про поразку. Також Джошуа вкотре заявив, що віддав боксу усе своє життя та пішов на чималі жертви заради цього виду спорту. Тому у нього горло підступає ком, коли він розповідає про свої поразки.

Коли ти віддаєш усі сили це чомусь непросто. Нам віддають належне лише після перемог. У боксі немає срібних медалей. Того, що я зробив, виявилося замало,

– додав британський боксер.

Нагадаємо, що Джошуа вперше побився проти Усика 21 вересня 2021 року. Тоді боксери провели увесь 12-раундовий бій, у якому судді були одноголосними – перемога українця на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні.

Їх друга зустріч була 20 серпня 2022-го у Джидді, що в Саудівській Аравії. Джошуа та Усик знову відбоксували усі 12 раундів, але цього разу суддівські бали розділились – двоє із них віддали перемогу українцю, а лише один був на боці Ентоні. Джошуа не зміг взяти реванш в Усика, через що був сильно засмучений. У британця здали нерви.

Окрім Джошуа, у серпні 2023-го свій бій проведе й наш Олександр Усик, який 26 числа у Вроцлаві зустрінеться із Деніелом Дюбуа. Хоча українець хотів поєдинок за абсолют проти Тайсона Ф'юрі, але "Циганському королю" вдалось втекти від Усика.