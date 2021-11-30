У Джошуа криза: боксер відрікся від свого промоутера після поразки Усику

Ентоні Джошуа після поразки Олександру Усику був незадоволений своєю командою, тому шукає нового тренера. Тепер же британський боксер, схоже, побив горщики зі своїм промоутером Едді Хірном.

Чистка Джошуа в соцмережах

Джошуа вирішив прибрати Хірна та інші облікові записи зі всіх своїх соціальних мереж. Ентоні підписаний тільки на компанії Matchroom Boxing і 258 MGT.

До речі Джошуа має завершити кар'єру, якщо програє знову, – промоутер Усика про реванш

Чому Джошуа відписався від Едді Хірна – невідомо.

Сам Хірн запевнив, що спілкується з Джошуа щодня. Однак промоутер не зміг пояснити дії колишнього чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Це нічого не значить. Думаю, що він відписався у соціальних мережах від усіх, окрім своїх спонсорів. Але не хвилюйтеся, ми досі спілкуємося щодня,

– сказав Хірн.

Слід зауважити, що Джошуа відписався від Хірна на фоні чуток про відступні за реванш проти Олександра Усика.

Ентоні буцімто може отримати певну суму, щоб не битися з Усиком. Тоді українець отримає шанс провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі.

Британець не знає, чи його команді пропонували відступні за реванш з Усиком. Джошуа запевнив, що гроші для нього не на першому місці, але він готовий розглянути таку пропозицію.

"Якщо гроші будуть правильними, нам доведеться розглянути пропозицію. Але повага для мене набагато цінніша, ніж гроші. Тож одразу йде повага, потім – моя репутація після відходу з надважкої ваги, а на третьому місці – реноме найрозумнішого бізнесмена", – сказав боксер.

Це цікаво Усик не став зіркою, він тільки на шляху до цього, – промоутер Красюк

Усик – Джошуа: що відомо про реванш