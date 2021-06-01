Джошуа готується до бою з Усиком грою в шахи: фото

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31-річний британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі, своєрідно готується до поєдинку з 34-річним українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).