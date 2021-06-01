Джошуа готується до бою з Усиком грою в шахи: фото

31-річний британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі, своєрідно готується до поєдинку з 34-річним українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
У своєму інстаграмі Джошуа показав фото, де він грає в шахи.
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"Ферзь захищає короля", – прокоментував Ентоні своє фото.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок Усика з Джошуа став можливим після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Зважаючи на те, що Усик офіційний претендент на титул WBO, саме він має стати наступним суперником Джошуа. WBO офіційно санкціонувала їх поєдинок.
- Боксери можуть зустрітися наприкінці літа. Втім, існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.