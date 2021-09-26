Джошуа госпіталізували після бою з Усиком: у британця підозра на перелом у черепі

Олександр Усик завдав болючої поразки Ентоні Джошуа. Британець пошкодив око та після поєдинку поїхав у госпіталь.

Хірн: Це виглядало не дуже добре

Олександр Усик добре відлупцював обличчя Ентоні Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули. Після поєдинку боксер із Великої Британії був госпіталізований у лікарню.

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Вже після дев'ятого раунду над оком Джошуа утворилась гематома, яка його закрила. У чемпіонських раундах Ентоні бачив лише на одне око. Про це він заявив у інтерв'ю після поєдинку.

За словами британського промоутера Едді Хірна, після бою Джошуа був доставлений в одну з місцевих лікарень, де на Ентоні чекало медичне обстеження. В Ентоні є підозра на перелом у черепі.

Він вирушив у лікарню. Не знаю, чи зламав він очну ямку, але це виглядало не дуже добре. Він сказав мені, що не може бачити після дев'ятого раунду. Він виглядає так, немов сила покинула його, бак був порожній, і тільки серце утримувало його на ногах в 12-му раунді,

– розповів промоутер.

Усику теж дісталось. Після ударів Ентоні на обличчі українця з'явилось розсічення брови. Олександр не став їхати у лікарню, а попросив медиків накласти шви прямо у роздягальні.

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