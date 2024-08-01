"Зможе перемогти і Усика": американський тренер дав пораду Джошуа

Роберт Гарсія висловив свої думки щодо свого колишнього клієнта Ентоні Джошуа. Зокрема він дав пораду британському боксеру.

Даніель Дюбуа кинув виклик Ентоні Джошуа, викликавши його на протистояння. Вони битимуться за пояс абсолютного чемпіона світу, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Що сказав тренер Гарсія про Джошуа

Американський тренер оцінив форму Ей-Джея при роботі з новим тренером і похвалив команду британського боксера.

Активність, його самовідданість, його жага знову стати чемпіоном – ось що змусило його мати такий добрий вигляд. Я вважаю, що Бен Девісон, безумовно, чудовий тренер і дуже допоміг, але я думаю, що краще залишатися активним, тримати його у формі. Matchroom та їхня менеджерська команда виконали чудову роботу, і я хочу продовжувати спостерігати за його кар’єрою, тому що все йде так, що я не сумніваюся, що він знову стане чемпіоном. І незабаром після цього, можливо, буде бій, щоб стати незаперечним. Треба спробувати ще раз,

– розповів Гарсія.

Також він дав прогноз на бій британця з Дюбуа.

"Думаю, активність Джошуа, впевненість, яку він будує у своїх останніх чотирьох боях – цього буде достатньо, що зробити поєдинок з Дюбуа легким. Думаю, Джошуа легко переможе та нокаутує суперника. Думаю, якщо він битиметься агресивно – він зможе перемогти і Усика", – додав Роберт Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня у Лондоні.