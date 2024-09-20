"Джошуа кращий боксер": український боксер дав прогноз на бій за абсолют

Український боксер-професіонал Олександр Гриців висловив свою думку стосовно бою за абсолют між Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Він вважає Ей-Джея фаворитом.

Вже у суботу, 21 вересня, відбудеться поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Який прогноз дав Гриців на бій

Український боксер впевнений у перемозі Ентоні Джошуа.

Джошуа кращий, ніж Дюбуа, за всіма показникам: сила, швидкість, робота ніг, боксерський IQ. Тому я вважаю, що Ентоні переможе в цьому поєдинку. Якщо виграє Дюбуа – я дуже здивуюсь,

– зазначив Гриців.

Зокрема він виділив найкращі якості Ей-Джея, які допоможуть йому здолати Даніеля Дюбуа у протистоянні.

"У Джошуа потужний удар, всі його попередні поєдинки це показали. Але Дюбуа також славиться своєю силою. Думаю, нокдауни в цьому поєдинку будуть. Той, хто витримає цю міць – переможе.Джошуа – один з моїх улюблених боксерів. Мені імпонує його бокс, його характер та поведінка, як в рингу, так і поза ним", – додав Олександр Гриців.

Нагадаємо, що у разі перемоги Ентоні Джошуа, шанувальники боксу зможуть побачити третій бій британця з Олександром Усиком. Сам українець висловив готовність до третього поєдинку.