"Джошуа дуже невпевнений у собі": Валлін назвав недоліки зіркового суперника

Отто Валлін вважається андердогом поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак сам швед оцінює свої шанси на перемогу значно вище за експертів.

23 грудня в Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу, який очолить протистояння британського колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та шведа Отто Валліна. Валлін впевнений у своїй перемозі.

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Валлін розповів про слабкі сторони Джошуа

"Він дуже невпевнений у собі. Він сумнівається в собі, і я думаю, що це через відчуття його вразливості. Думаю, що коли він починав, то він нокаутував людей.

Йому кілька разів робили боляче, але він повертався і нокаутував їх. Потім він програв Руїсу, він двічі програв Усику, і він вже не був тим самим", – сказав Валлін.

Джошуа провів 29 поєдинків, з яких 26 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Отто Валлін єдиної поразки зазнав у бою з досі непереможеним "Циганським королем" Тайсоном Ф'юрі. Як і Джошуа, швед має в активі 26 перемог на профі-рингу.