50 років потому: дві жінки звинуватили відомого американського боксера у зґвалтуванні

Джорджа Формана викликають в суд і звинувачують у примушенні до статевого акту. Інциденти сталися ще у 70-ті роки минулого сторіччя.

Відомий американський боксер Джордж Форман виявився втягнутий у гучний скандал. Дві жінки подали позов проти 73-річного ексспортсмена, звинувативши його у зґвалтуванні.

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Дві жінки заявили, що близько 50 років тому боксер примусив їх до статевого акту. Їм тоді було від 13 до 16 років, тоді як сам Форман був старший 24-х років.

Від боксера вимагають відшкодування збитку за сексуальні побої та змушення до емоційного стресу. Сам Джордж категорично спростовує свою вину і каже, що жінки вимагали від нього мільйони доларів за мовчання.

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Перша стверджує, що боксер зґвалтував її у квартирі в Лос-Анджелесі за допомогою шантажу. Вона була донькою підлеглого Формана і начебто той загрожував звільнити її тата.

Інша позивачка заявила, що їй було 15 років на момент примушення до статевого акту і він продовжувався неодноразово, поки їй не виповнилось 16. Обидві передбачувані жертви вимагають суду присяжних.

Чим запам'ятався Джордж Форман

Джордж Форман є уродженцем Техасу і був одним з найкращих боксерів у 70-80-ті роки. Перед цим він став олімпійським чемпіоном у 1968 році.

За свою кар'єру боксер провів 81 поєдинок, вигравши 76 і програвши п'ять. Свій останній бій Форман провів у 1997 році, програвши Шеннону Бріггсу.