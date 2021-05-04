Джордж Расселл може замінити Боттаса в Mercedes протягом сезону-2021

Пілот команди Формули-1 Williams Джордж Расселл уже протягом сезону-2021 може піти на підвищення. Найкраща команда минулих сезонів Mercedes може запросити Расселла.
У Mercedes незадоволені Боттасом
Джордж Расселл може приєднатися до Mercedes ще до закінчення сезону-2021, замінивши фіна Валттері Боттаса. Про це Daily Mail розповіло джерело в німецькій команді.
До речі Хемілтон – лідер в заліку пілотів, боротьба Mercedes і Red Bull у Кубку конструкторів
Повідомляється, що Mercedes "втрачає віру" у Боттаса. Також у статті Расселл називається фаворитом на місце напарника Люїса Хемілтона у 2022 році.
На базі є деяке невдоволення Валттері. Він не справляється, що стало зрозуміліше після виступу Расселла у Бахрейні,
– заявив інженер Mercedes, який поспілкувався з виданням на умовах анонімності.
- У 2020 році Расселл виступив за Mercedes на гран-прі Сахіра замість хворого на коронавірус Хемілтона. Джордж лідирував протягом гонки, однак став дев'ятим через помилки команди і прокол колеса.
Щодо Боттаса, то фінський пілот двічі фінішував третім у новому сезоні на гран-прі Бахрейну та в Португалії. Під час другого етапу в Імолі Валттері зійшов через аварію з Расселлом.