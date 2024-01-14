"Буде справжня війна": колишній абсолютний чемпіон світу – про бій проти Ломаченка

Навесні Василь Ломаченко проведе бій проти боксера, який втілив у життя його мрію. Утім, одна перемога не дозволить українцеві досягнути бажаної мети.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Камбосос: Давайте сюди Лому

Камбососа ж, таке враження, титули не цікавлять. У першу чергу для австралійського боксера важливі ім'я та клас суперника.

"Як можна ненавидіти бійця з таким резюме, бійця, що обирає справжні бої, а не найприбутковіші. Хіба це вас не розважає?

Хіба це не те, за чим приходять фанати боксу? Бийтесь з найкращими. Давайте сюди Лому. Це буде справжня війна", – написав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.