Джокович виграв рекордний 37-й "Мастерс" у кар'єрі та обійшов Надаля
Джерело:24 канал
Найсильніший тенісист світу Новак Джокович виграв один з найпрестижніших турнірів серії "Мастерс" у Парижі. У фіналі перший номер світового рейтингу здолав Даніїла Медвєдєва з Росії.
Новак Джокович – Даніїл Медвєдєв 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)
Дивіться також Російський тенісист зламав об себе ракетку та отримав за це штраф: відео
Джокович та Медвєдєв втретє зустрілися у 2021 році. Всі поєдинки між тенісистами відбулися у фіналах.
Новак переграв росіянина у фіналі Australian Open, після чого Даніїл помстився на US Open та не дозволив Джоковичу зібрати сезонний Гренд Слем.
Фінальний матч у Парижі тривав понад 2 години. Медвєдєв завдяки двом брейкам взяв перший сет. У другій партії Джоковичу виявилося достатньо одного брейку, щоб зрівняти рахунок.
У вирішальному сеті Джокович вів 5:2 й ледь не дозволив росіянину здійснити камбек. Серб реалізував перший же матч-пойнт і здобув перемогу.
Рекорд Джоковича
20-разовий переможець турнірів серії Гренд Слем виграв свій 37-й "Мастерс".
За цим показником серб обійшов іспанця Рафаеля Надаля, в якого 36 титулів. Роджер Федерер здобув 28 перемог.
Тур ATP Мастерс 1000 – це серія дев'яти тенісних турнірів. За престижністю турніри серії "Мастерс" поступаються тільки Грен Слемам та Фіналу ATP.