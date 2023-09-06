Чергове неймовірне досягнення: Джокович вкотре переписав історію тенісу на US Open – відео

У США з 28 серпня по 10 вересня відбувається розіграш останнього "мейджора" 2023 року. Зіграно перші чвертьфінали, за результатами яких у чоловічому тенісі було встановлено новий рекорд.

Друга ракетка світу Новак Джокович переміг в матчі 1/4 фіналу US Open американця Тейлора Фріца з рахунком – 6:1, 6:4, 6:4 та встановив рекорд турнірів Grand Slam за числом виходів у півфінали на "мейджорах" серед чоловіків. До цього він ділив першу сходинку зі швейцарцем Роджером Федерером.

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Черговий успіх, що наближає серба до статусу найвеличнішого тенісиста в історії

Участь у Відкритому чемпіонаті США у 2023 році стала сімнадцятою для Новака Джоковича на турнірі. Ці змагання будуть для сербського тенісиста уже знаковими, адже він не тільки побив черговий рекорд, а й повернеться після завершення турніру на перше місце у рейтингу ATP.

Минулий розіграш US Open Новак пропустив через відмову робити щеплення від Covid-19, тому не дорахувався таких потрібних очок у рейтингу, але в сезоні-2023 він не захищав жодного балу на відміну від іспанця Алькараса, який тріумфував у минулому році. Тому вже зараз серб гарантував собі повернення лідерства у чоловічому тенісі з наступного тижня.

Джокович проводить неймовірний сезон. Він вийшов у 4 з 4 півфінали на "мейджорах" у 2023 році. Ба більше, двічі він тріумфував на турнірах, а одного разу поступився у фіналі саме чинній першій ракетці світу. На US Open все йде до того, що серб матиме шанс узяти реванш у іспанця за поразку на Вімблдоні.

У півфіналі Новак Джокович зіграє проти американця – Бена Шелтона, а Карлос Алькарас в 1/4 фіналу зустрнеться з німцем Александером Звєрєвим, а у півфіналі потенційними суперниками є "нейтральні" Даніїл Медвєдєв та Андрєй Рубльов.

Рекордсмени за півфіналами "мейджорів" (чоловіки)

Новак Джокович (Сербія) – 47 півфіналів (2007-2023 роки) Роджер Федерер (Швейцарія) – 46 (2003-2020) Рафаель Надаль (Іспанія) – 38 (2005-2022) Джиммі Коннорс (США) – 31 (1974-1991) Іван Лендл (Чехословаччина) – 28 (1981-1991)



Рекордсмени за півфіналами "мейджорів" / соцмережі US Open

. Абсолютний рекорд за півфіналами "мейджорів" належить американці Кріс Еверт. Вона 52 рази доходила до цієї стадії та здобула за кар'єру 18 чемпіонських титулів.

Окрім нового досягнення, Джоковичу також належить абсолютний рекорд за фіналами "мейджорів" – 34 та кількістю трофеїв – 23.

Дивіться огляд історичної перемоги Новака Джоковича