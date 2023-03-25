Дочекався свого часу: битий Усиком британець став головним претендентом на бій з Ф'юрі
Джерело:Твітер Майка Коппінджера
Шанувальники боксу так і не дочекалися мегафайту за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Тим часом з'явився кандидат в суперники "Циганському королю".
Надмірна пихатість та жадібність Тайсона Ф'юрі стали причиною зриву "Бою століття" з Олександром Усиком. Проте час не стоїть на місці й на зіркових супертяжів з'явилися титуловані претенденти.
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Журналіст назвав суперника Ф'юрі
За повідомленням авторитетного інсайдера Майка Копінджера, чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести бій проти володаря тимчасового титулу WBO Джо Джойса. Проте "Циганському королю" доведеться почекати свого суперника.
15 квітня Джойс проведе бій з віковим китайцем Чжаном Чжилеєм. У разі перемоги "Джаггернаут" поб'ється з "Циганським королем".
Британським боксерам не складе труднощів домовитися про бій, тому що їх справи веде той самий промоутер – Френк Воррен.
Цікаво, що 4 грудня минулого року після перемоги Ф'юрі над Чісорою Джойс зробив повідомлення в Instagram: "Я наступний у черзі, якщо ці двоє (Усик та Ф'юрі) нічого не підпишуть".
Що відомо про Джо Джойса
- Британський боксер є одним з найсильніших представників надважкого дивізіону.
- На профі-рингу Джойс провів 15 поєдинків, які завершилися на його користь. Причому 14 перемог він здобув нокаутом.
- 24 вересня 2022 року 37-річний боксер заволодів тимчасовим титулом WBO, перемігши досвідченого новозеландця Джозефа Паркера.
- У 2013 році у Лондоні у рамках ліги WSB Олександр Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв бій за очками у Джо Джойса з "Левових сердець".