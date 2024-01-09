Джима не виступить на ЧЄ-2024 з біатлону: тренер розповів про рішення спортсменки

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить на чемпіонаті Європи 2024 року. Про це повідомив головний тренер жіночої команди Микола Зоц.

Джима продовжить виступи на п'ятому етапі Кубка світу, де візьме участь у спринті у п'ятницю, 12 січня. Після закінчення етапу вона залишиться у Рупольдингу та готуватиметься до чемпіонату світу.

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Чому Джима не виступить на ЧЄ

За словами Миколи Зоца, 3біатлоніста прийняла рішення пропустити чемпіонат Європи разом з особистим тренером Урошем Велепцем.

"[Джима] з особистим тренером за таким планом попросили, аби я посприяв їм у виконанні плану. Якщо [Петренко, Меркушина та Дмитренко] пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, то Джима не хотіла б їхати на висоту зараз, бере участь [у Рупольдингу]. Потім вона залишається там до 28-го числа, але хоче пропускати чемпіонат Європи й готуватися до чемпіонату світу. Вони з Урошем [Велепцем] так просили, я не проти. Будемо сподіватися, що все буде добре", – розповів Зоц.

Зоц також повідомив, що Петренко, Меркушина та Дмитренко виступлять і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу.

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