Джима – 15-а у спринті у Хохфільцені, білоруска Сола здобула першу перемогу в кар'єрі

В австрійському Хохфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка світу. Переконливу перемогу здобула представниця Білорусі Ганна Сола.

Дебютна перемога Соли

Солі вдалося здобути перемогу в спринті завдяки чистій стрільбі на двох вогневих рубежах та відмінній дистанційні швидкості.

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Білоруська біатлоністка випередила француженку Жустін Бреза на 46 секунд. Втім, Бреза була вимушена заїхати на два штрафні кола й посіла друге місце.

. Для Соли спринт у Хохфільцені – найкращий результат у кар'єрі на етапах Кубка світу. Вона вперше здобула перемогу.

Третє місце у спринті посіла норвезька біатлоністка Марте Олсбю Ройселанд. Попри чисту стрільбу вона програла Солі 50 секунд. Від другого місця її відділили всього 4 секунди.

Як виступили українки

Україну у спринті представляло п'ятеро біатлоністок. Найкращий результат продемонструвала Юлія Джима, яка з двома промахами фінішувала на 15-у місці.

До залікової зони потрапили й Олена Білосюк. З одним штрафним колом вона завершила спринт на 23-й позиції.

. Джима та Білосюк єдині з українок, хто візьме участь у гонці переслідування 12-го грудня.

На жаль, у гонку переслідування не відібралися Дарія Блашко, Ольга Абрамова та Ірина Петренко. Блашко через два штрафні кола посіла 68-е місце.

Петренко, яка вперше виступила на Кубку світу із сезону-2017/2018, з двома штрафними колами – 75-а. Абрамова попри одне коло штрафу фінішувала тільки на 84-у місці.

Результати жіночого спринту в Хохфільцені

1. Ганна Сола (Білорусь, 0+0) 20:44.4

2. Жустін Бреза (Франція, 1+1) +46.8

3. Марте Олсбю (Норвегія, 0+0) +50.3

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15. Юлія Джима (Україна, 0+2) +1:32.9

24. Олена Білосюк (Україна 1+1) +1:44.3

68. Дарія Блашко (Україна, 1+1) +2:58.8

75. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +3:12.1

84. Ольга Абрамова (Україна, 0+1) +3:25.8