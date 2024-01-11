Повернення блудного сина до "джмелів": Манчестер Юнайтед позбувся скандального вінгера

Один з найбільших талантів Англії Джейдон Санчо повернувся до німецької Боруссії Дортмунд. Вінгер гратиме за "джмелів" на правах оренди до кінця сезону.

Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про підписання гравця збірної Англії Джейдона Санчо. Це вже другий прихід зіркового вінгера до складу "джмелів".

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Перезавантаження кар'єри Санчо

23-річний футболіст гратиме за Боруссію до кінця сезону 2023/24. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, короткострокова оренда Санчо обійдеться німецькому клубу у 4 мільйони євро. Боруссія також взяла на себе зобов'язання покривати частину зарплатні футболіста. Цікаво, що угода не передбачає викуп Санчо у Манчестер Юнайтед.

Санчо повернувся до Боруссії / twitter.com/BVB

Англієць гратиме за "джмелів" під 10 номером. Санчо матиме змогу зіграти за Боруссію 13 січня у поєдинку 17 туру Бундесліги проти Дармштадту 98. У чемпіонаті Німеччині нова-стара команда Санчо займає 5 місце.

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