Повернення блудного сина до "джмелів": Манчестер Юнайтед позбувся скандального вінгера
Один з найбільших талантів Англії Джейдон Санчо повернувся до німецької Боруссії Дортмунд. Вінгер гратиме за "джмелів" на правах оренди до кінця сезону.
Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про підписання гравця збірної Англії Джейдона Санчо. Це вже другий прихід зіркового вінгера до складу "джмелів".
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Перезавантаження кар'єри Санчо
23-річний футболіст гратиме за Боруссію до кінця сезону 2023/24. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, короткострокова оренда Санчо обійдеться німецькому клубу у 4 мільйони євро. Боруссія також взяла на себе зобов'язання покривати частину зарплатні футболіста. Цікаво, що угода не передбачає викуп Санчо у Манчестер Юнайтед.
Санчо повернувся до Боруссії / twitter.com/BVB
Англієць гратиме за "джмелів" під 10 номером. Санчо матиме змогу зіграти за Боруссію 13 січня у поєдинку 17 туру Бундесліги проти Дармштадту 98. У чемпіонаті Німеччині нова-стара команда Санчо займає 5 місце.
Санчо не виправдав сподівань МЮ
- Нагадаємо, що Джейдон Санчо з 2017 до 2021 року грав за дортмундську Боруссію. Англієць був одним із лідерів команди та ставав володарем Кубка та Суперкубка Німеччини.
- Влітку 2021 року Манчестер Юнайтед за 85 мільйонів євро придбав Санчо. Цей трансфер став 4-м у переліку найдорожчих придбань манкуніанців.
- Однак вінгер не виправдав сподівань тренерського штабу. Ба більше, через конфлікт з Еріком тен Хагом не грав за "червоних дияволів" із серпня минулого року. Через проблеми з дисципліною Джейдона відсторонили від тренувань з першою командою.
- У нинішньому сезоні Санчо лише тричі з'являвся на полі, сумарно зігравши 76 хвилин. Результативними діями не відзначився.