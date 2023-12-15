Попри фатальну обрізку: Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у Ювентуса

Генуезці змогли зупинити туринців, які ведуть гонитву за Інтером. Українець провів на полі весь матч та завдав двох ударів.

В чемпіонаті Італії розпочався 16 тур Серії А. На п'ятницю був винесений один матч за участю Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський, пише 24 канал.

До теми Де дивитись українців: розклад матчів на вихідні за участю легіонерів з України

Дженоа відбирає очки

"Грифони" приймали Ювентус, який веде боротьбу за чемпіонство. Минулий тур Маліновський пропускав через перебір карток, але тепер повернувся до основи.

У першому таймі Руслан став одним з антигероїв. Після його неточного пасу Юве розпочав атаку, в якій К'єза вибіг сам-на-сам із кіпером. Мартінес збив італійця і сам Федеріко реалізував пенальті.

Дженоа ж зібралась після перерви та змогла зрівняти рахунок вже на третій хвилині другого тайму. Господарі влаштували красиву перепасовку в один дотик, яку точно завершив Гудмундссон.

Юве кинув гравців з заміни на те, щоб вирвати перемогу, але Дженоа втримала нічию. Українець же провів на полі весь матч та отримав жовту картку, завдавши двох ударів. Один із них був відбитий кіпером, а другий після штрафного пройшов вище воріт.

Читайте також "Гравець, який має визначати хід матчу своєю якістю": коуч Дженоа назвав роль Маліновського

Ситуація в Серії А