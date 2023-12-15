Попри фатальну обрізку: Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у Ювентуса
Генуезці змогли зупинити туринців, які ведуть гонитву за Інтером. Українець провів на полі весь матч та завдав двох ударів.
В чемпіонаті Італії розпочався 16 тур Серії А. На п'ятницю був винесений один матч за участю Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський, пише 24 канал.
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Дженоа відбирає очки
"Грифони" приймали Ювентус, який веде боротьбу за чемпіонство. Минулий тур Маліновський пропускав через перебір карток, але тепер повернувся до основи.
У першому таймі Руслан став одним з антигероїв. Після його неточного пасу Юве розпочав атаку, в якій К'єза вибіг сам-на-сам із кіпером. Мартінес збив італійця і сам Федеріко реалізував пенальті.
Дженоа ж зібралась після перерви та змогла зрівняти рахунок вже на третій хвилині другого тайму. Господарі влаштували красиву перепасовку в один дотик, яку точно завершив Гудмундссон.
Юве кинув гравців з заміни на те, щоб вирвати перемогу, але Дженоа втримала нічию. Українець же провів на полі весь матч та отримав жовту картку, завдавши двох ударів. Один із них був відбитий кіпером, а другий після штрафного пройшов вище воріт.
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Ситуація в Серії А
- Дженоа залишилась на 14 місці в чемпіонаті, маючи в своєму активі 16 очок
- за підсумками туру генуезців може випередити Сассуоло, якщо здолає на виїзді Удінезе
- Ювентус втратив можливість вийти в лідери Серії А, залишившись другим
- туринці йдуть в одному балі позаду Інтера, але міланці ще мають гру в запасі (проти Лаціо в гостях)
- Маліновський цього сезону взяв участь у 15 матчах Дженоа, записавши на свій рахунок по два голи та асисти