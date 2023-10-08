Дженоа Маліновського у драматичному матчі поступилася Мілану: відеоогляд
У суботу, 7 жовтня, відбувся матч 8-го туру чемпіонату Італії між командами Дженоа та Мілан. У стартовому складі "гріфонів" на поле вийшов українець Руслан Маліновський.
Дженоа – Мілан 0:1
Гол: Пулішич, 87
Команда українця у семи перших матчах Серії А здобула дві перемоги, здолавши Лаціо (1:0) та Рому (4:1). У поєдинку проти одного з лідерів чемпіонату Дженоа розраховували теж взяти очки, пише 24 Канал.
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Два вилучення воротарів та Жиру на воротах
Імениті гості більше володіли ініціативою та частіше пробивали по воротах суперника. Проте майже до завершення другого тайму жодній з команд не вдавалося "розмочити" рахунок.
Лише на 87-й хвилині поєдинку ексвінгер Челсі Крістіан Пулішич скористався поперечним пасом Юнуса Муси та влучним ударом відправив м'яч у сітку воріт "грифонів". Гравці Дженоа сигналізували про гру рукою гравця Мілана, але арбітр після перегляду ВАР зарахував гол.
Після цього розпочалося найцікавіше. На 7-й компенсованій хвилині воротар "россонері" Меньян отримав пряму червону картку та залишив команду в меншості. Оскільки всі заміни Стефано Піолі вже використав, то у ворота став форвард Олів'є Жиру.
Штрафний у виконанні Дженоа ледь не завершився голом. М'яч після удару Гудмундссона влучив у поперечину.
Під час розіграшу кутового у штрафний майданчик Мілана прибіг воротар "грифонів" Мартінес. Проте замість користі він підвів свою команду. В одному з епізодів голкіпер невдало виконав підкат та отримав другу жовту картку.
У підсумку гра так і завершилася з рахунком 1:0 на користь Мілану. Руслан Маліновський відіграв 67 хвилин, але не відзначився результативними діями.
- Після перемоги в Генуї Мілан вийшов на перше місце в Серії А. У команди Піолі 21 очко після 8 зіграних матчів.
- Дженоа опустилася на 15-ту позицію з 8 заліковими пунктами на рахунку.
Відеоогляд матчу Дженоа – Мілан