Дженоа Маліновського у драматичному матчі поступилася Мілану: відеоогляд

У суботу, 7 жовтня, відбувся матч 8-го туру чемпіонату Італії між командами Дженоа та Мілан. У стартовому складі "гріфонів" на поле вийшов українець Руслан Маліновський.

Дженоа – Мілан 0:1

Гол: Пулішич, 87

Команда українця у семи перших матчах Серії А здобула дві перемоги, здолавши Лаціо (1:0) та Рому (4:1). У поєдинку проти одного з лідерів чемпіонату Дженоа розраховували теж взяти очки, пише 24 Канал.

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Два вилучення воротарів та Жиру на воротах

Імениті гості більше володіли ініціативою та частіше пробивали по воротах суперника. Проте майже до завершення другого тайму жодній з команд не вдавалося "розмочити" рахунок.

Лише на 87-й хвилині поєдинку ексвінгер Челсі Крістіан Пулішич скористався поперечним пасом Юнуса Муси та влучним ударом відправив м'яч у сітку воріт "грифонів". Гравці Дженоа сигналізували про гру рукою гравця Мілана, але арбітр після перегляду ВАР зарахував гол.

Після цього розпочалося найцікавіше. На 7-й компенсованій хвилині воротар "россонері" Меньян отримав пряму червону картку та залишив команду в меншості. Оскільки всі заміни Стефано Піолі вже використав, то у ворота став форвард Олів'є Жиру.

Штрафний у виконанні Дженоа ледь не завершився голом. М'яч після удару Гудмундссона влучив у поперечину.

Під час розіграшу кутового у штрафний майданчик Мілана прибіг воротар "грифонів" Мартінес. Проте замість користі він підвів свою команду. В одному з епізодів голкіпер невдало виконав підкат та отримав другу жовту картку.

У підсумку гра так і завершилася з рахунком 1:0 на користь Мілану. Руслан Маліновський відіграв 67 хвилин, але не відзначився результативними діями.

Після перемоги в Генуї Мілан вийшов на перше місце в Серії А. У команди Піолі 21 очко після 8 зіграних матчів.

Дженоа опустилася на 15-ту позицію з 8 заліковими пунктами на рахунку.

Відеоогляд матчу Дженоа – Мілан