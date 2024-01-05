Дженоа знову дивує: команда Маліновського ледь не здолала головну сенсацію Серії А – відеоогляд

Команда Альберто Джилардіно була близька до здобуття несподіваної перемоги над Болоньєю. Втім господарі змогли врятуватись у компенсований час.

Болонья – Дженоа 1:1

Голи: Де Сільвестрі, 90+6 – Гудмундссон, 20.

В чемпіонаті Італії стартував 19 тур сезону 2023-2024. У стартовій грі вікенду сенсаційна Болонья приймала Дженоа, де грає Руслан Маліновський, пише 24 канал.

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Гол зі штрафного ледь не приніс перемогу

"Червоно-сині" неочікувано застрибнули у єврокубкову зону та підійшли до туру на 5 місці. Втім у генуезці останнім часом справляють враження.

В останніх трьох іграх "грифони" були андердогами, але змогли не програти жодного разу. Дженоа відібрала очки в Інтера та Ювентуса (двічі по 1:1), а також виграла на виїзді у Сассуоло.

Проти Болоньї підопічні Альберто Джилардіно також здобули результат. Хоча по грі господарі були на голову вищими. Але Дженоа вдалось реалізувати свій єдиний удар у ствір воріт.

В середині першого тайму Мессіас заробив стандарт на куті карного майданчика і Гудмундссону вдався красивий та точний обвідний удар в дальній кут. До слова, для ісландця це вже дев'ятий гол цього сезону.

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Господарі таки дотисли

Болонья ж продовжувала тиснути до кінця гри, але Мартінес був на висоті. Кіпер виконав аж сім сейвів, але все ж не втримав ворота сухими. Вже у компенсований час після кутового Салемакерс знайшов у чужому майданчику Де Сільвестрі.

Той з близької відстані розстріляв ворота гостей. Що ж стосується Маліновського, то українець відіграв весь матч, але нічим серйозним не запам'ятався, виконавши багато чорнової роботи.

Турнірне положення в Серії А