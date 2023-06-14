Додасть досвіду молодій команді: легенда АПЛ став підопічним Де Дзербі у Брайтоні

Колишній тренер Шахтаря отримав досвідченого виконавця у свій актив. Де Дзербі тепло зустрів легенду АПЛ у своїй команді.

Джеймс Мілнер став гравцем Брайтона. Досвідчений футболіст перейшов уже у 6-ий колектив англійської еліти.

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Взаємновигідна згода

Роберто Де Дзербі отримав серйозне підсилення на єврокубки наступного сезону, які стануть для "чайок" дебютними (підопічні італійського фахівця змогли пробитися у Лігу Європи). Джеймс Мілнер покинув Ліверпуль на правах вільного агента і відправився у недовгочасне плавання, оскільки Брайтон відразу відібрав досвідченого футболіста.

Сторони підписали угоду на один сезон, проте Мілнер та "чайки" матимуть нагоду продовжити співпрацю ще на один рік. Італійський фахівець повністю розуміє перевагу маститого футболіста у команду та тепло відгукнувся про нього: "Я радо вітаю Джеймса в Брайтоні. Він стане чудовим підсиленням і допоможе нам піднятися на вищий рівень". Мілнер у 37-річному віці провів 43 за Ліверпуль у поточному сезоні.

Брайтон представив Мілнера / інстаграм "чайок"

Варто відзначити, що Мілнер свого часу встиг пограти за низку колективів у Англійській Прем'єр-лізі. Зокрема, Джеймс приміряв футболки Лідса, Ньюкасла, Астон Вілли, Манчестер Сіті та Ліверпуляя (де Мілнер провів найбільше матчів – 332). Загалом ж футболіст за своє кар'єру відіграв 856 поєдинків, у яких забив 85 голів та віддав 136 асистів, та вигравав усі внутрішні англійські трофеї (з МанСіті та Ліверпулем), а також Лігу чемпіонів та клубний ЧС з "мерсисайдцями".