Я тут, щоб перемагати, – майбутній суперника Ломаченка має намір побити українця

Джемейн Ортіс буде першим суперником Василя Ломаченка у 2022 році. Боксер із США впевнений у своїх силах.

Ортіс: Я в захваті від цього бою

Боксери зійдуться на ринзі 29 жовтня 2022 року на "Madison Square Garden", що у Нью-Йорку. Це буде перший бій Ломаченка після майже річної перерви.

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Джемейн Ортіс вперше прокоментував бій проти українця. Американець відзначив рівень Василя, але впевнений, що може завдати Ломаченку поразки.

Ортіс хоче провести титульний бій у разі перемоги над Ломаченком. Цікаво, що для українця цей двобій буде розігрівом перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Швидше за все, що у разі перемоги над Ортісом наш боксер зійдеться на ринзі з переможцем реваншу Девін Хейні – Джордж Камбосос.

Я в захваті від цього бою. Василь Ломаченко – чудовий боєць, але я тут, щоб перемагати. Щойно я виграю цей бій, я націлюся на можливість стати чемпіоном світу. Це мрія, яка здійснилася,

– сказав 26-річний Ортіс.

Офіційне призначення поєдинку відбулось 12 вересня.

В останньому бою Ортіс за одноголосним рішенням суддів переміг Джамела Херрінга. Ломаченко у грудні 2021-го за таким же рішенням суддів здолав ганця Річарда Коммі.